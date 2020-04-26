اردول:تسليم نصيب الحكومة لبنك السودان ذهبا بدل النقود

اصدر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك ع اردول، قرارا بتسليم نصيب الشركة من الذهب المتحصل عليه من اسواق التعدين التقليدي بجنوب دارفور، عينيا الي الخزينة العامة ممثلة في بنك السودان ووزارة المالية

واكد اردول وفقا لوكالة السودان للانباء (سونا )، ان القرار يمكن الدولة وعبر عملية تراكمية من تعزيز احتياطيها من الذهب ،موضحاً ان القرار(رقم 42 للعام 2020) يقضي بوقف بيع الـــ10% نصيب الشركة من الذهب في منطقة الانتاج وتحويله نقداً ليتم توريده منذ الان عينا اي ذهب خام للشركة وانهاء الممارسة السابقة.

واضاف: ” كان الغالب العام ان نصيب الحكومة السودانية من عوائد التعدين التقليدي 10% ،يتم تحصيله عينا من الحجر في ولاية جنوب دارفوروبعدها تتم المعالجات الكيميائية له من تكسير وطحن وحرق ومعالجة وبعد ذلك يتم بيعه ويورد نقدا لحسابات الشركة السودانية للموارد المعدنية”.

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وقال اردول،إن الشركة تحصل من اربعة مستويات هي شركات تعدين الامتياز،شركات انتاج معالجة المخلفات ،التعدين الصغير ،التعدين التقليدي و لكن فيما يتعلق بالتعدين التقليدي يتم التحصيل نقدا بالعملة المحلية، الجنيه، مؤكداً ان القرار اكد مواصلة التحصيل العيني وان يتم توريد خام الذهب الى مصفاة السودان للذهب

ونوه اردول الى ان الشركة ستعمم التجربة تدريجيا لتغطي جميع ولايات السودان وفق خطة الشركة، مشيراَ الي ان نصيب التعدين التقليدي يبلغ اكثر من 70% من انتاج البلاد من الذهب.

و اكد اردول انهم ساعون لتكرار هذه التجربة لتشمل كل ولايات السودان . و المعروف ان التعدين التقليدي ينتج اكثر من 70% من الذهب في السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )