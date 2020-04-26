التاريخ: 26-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة توفي امام مسجد التقوى بقرية ديم المشايخة بولاية الجزيرة السودانية محلية ود الحداد؛ يوم امس السبت أثناء اداء صلاة العصر في السجدة الاخيرة وذلك المنظر ابكي المصليين الذين واروا جثمانه الطاهر عقب الصلاة عليه وهي اول حادثة في الولاية بحسب صحيفة صوت الامة عقب تنفيذ الحظر الكامل . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امام مسجد يلفظ روحه في الركعة الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.