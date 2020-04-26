شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدم محاميان مصريان، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، اتهماه فيه بالتطاول على رموز الدولة بعد تمزيقه جواز السفر المصري بالحلقة الأولى من مسلسله الجديد “البرنس”.

وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل مشهدا جمع الفنان محمد رمضان، والفنان عبد العزيز مخيون، مزق فيه رمضان جواز السفر المصري وألقاه على الأرض، وهو ما أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأكد المحامي سمير صبري ، أنه قدم بلاغا ضد مسلسل “البرنس”، والفنان محمد رمضان لـ”إهانته الدولة المصرية”. وأشار صبري في شكواه إلى أن جواز السفر المصري “رمز للوطنية وللدولة المصرية ولا يجوز إهانته بهذا الأسلوب، وهناك حلول درامية كثيرة غير إهانة الوطن”.

بلاغات عاجلة ضد محمد رمضان بعد تمزيقه جواز سفره المصري في

بدوره، اعتبر الحامي أيمن محفوظ في بلاغه، أن “واقعة تمزيق محمد رمضان لوثيقة السفر المصرية تمثل استمرارا لتطاوله على كل القيم المصرية، وإصراره على إهانة كافة رموز الدولة المصرية، دون عقاب ومن أمن العقوبة، أساء الأدب”

وأكد البلاغ أن ما فعله رمضان يعد “جريمة” طبقا لنص المادة 178 مكرر ثان من قانون العقوبات المصري، الخاصة بالإساءة إلى سمعة مصر، وكذلك المادة رقم 184 التي تنص على الحكم بحبس وتغريم من يهين السلطات والمصالح العامة.

صحف مصرية