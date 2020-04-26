صحيفة برازيلية تفجر مفاجأة مدوية عن تفاصيل علاقة والدة نيمار بعشيقها “الصغير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت صحيفة ibahia البرازيلية أن العلاقة العاطفية التي تجمع نادين غونسالفين والدة النجم البرازيلي نيمار، وعارض الأزياء تياغو راموس مستمرة، رغم التقارير التي تحدثت عن انفصالهما.

وحسب الصحيفة البرازيلية، فإن غونسالفين البالغة 52 عاما وتكبر راموس بـ30 عاما، قررت أن تحول علاقتهما إلى علاقة سرية، بعد التقارير الكثيرة التي ظهرت بعد إعلانهما ارتباطهما، والتي تؤكد علاقات “شاذة” للعاشق الصغير مع العديد من الرجال، وأنه لم يكن يواعد النساء نهائيا.

وقالت الصحيفة بأن غونسالفين طلبت من راموس العودة للعيش مع عائلته لبعض الوقت ريثما تهدأ الأمور وتخف التقارير التي تتحدث عن مغامراة عارض الأزياء السابقة وعلاقاته مع الرجال.

ونشر راموس اليوم العديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في منزل أهله رفقة شقيقته ووالدته.

وحسب الصحيفة فإن علاقة الثنائي ستكون سرية ولن يظهرا سويا في المناسبات والاحتفالات العامة، ولن ينشرا صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرهما مع بعض.

وتداولت أمس الخميس العديد من الوكالات العالمية خبر انفصال غونسالفين عن عشيقها الصغير البالغ 22 عاما ويصغر نيمار بست سنوات، بعد 13 يوما فقط على إعلانهما عن علاقة عاطفية تجمعهما عقب اكتشافها علاقاته “الشاذة” بالعديد من الرجال.

RT