شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مؤتمراته الصحافية حول كورونا لا تستحق بأن يسخر لها الوقت، بعد يومين على الجدل الذي أثاره إثر اقتراحه حقن الجسم بمواد معقمة لمكافحة “كوفيد-19”.
وكتب ترامب على “تويتر”: “ما النفع من عقد مؤتمرات صحافية في البيت الأبيض حين يكون كل ما تقوم به وسائل الإعلام الموجهة هو طرح أسئلة عدائية، وترفض لاحقا نقل الوقائع بدقة”.
وتابع “يسجلون متابعة قياسية من الجمهور، ولا يحصل الشعب الأمريكي سوى على أخبار كاذبة. الأمر لا يستحق العناء ولا إضاعة الوقت!”.
RT
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول المعقمات.. ترامب يبتعد عن الأضواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.