تفاصيل مثيرة لحادثة ولاء البوشي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت الإدارة العامة للعلاقات العامة لقوات الشرطة ببانا كشفت فيه التفاصيل الكاملة لحادثة وزير الشباب والرياضة ولاء البوشي وتقدمها لشكوى جاء فيها انها تعرضت لتجاوز من أحد منسوبي الشرطة بأحد الارتكازات. وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للشرطة بالفيس بوك: (تقدمت وزيرة الشباب والرياضة الأستاذة ولاء عصام البوشى بشكوى لوزارة الداخلية عبر مجلس الوزراء الإنتقالى حول تعرضها لتجاوز من أحد منسوبي الشرطة بأحد الإرتكازات التى تنفذ إجراءات حظر التجول (الصحى) بولاية الخرطوم خلال يوم أمس 25 أبريل ٢٠٢٠م . تم تكليف ضابط شرطة للتقييم المبدئي والإحاطة بتفاصيل الشكوى ومن ثم أحيلت بطبيعة الحال للتحقيق حولها وفق الضوابط الادارية والقانونية المعلومة. لم توجه السيدة الوزيرة أي إتهامات جنائية للشرطي، كما راجت بعض الشائعات بوسائط التواصل الإجتماعي وإنحصرت الشكوى في تأخيرها وحجزها بالموقع المحدد رغم أنها تحمل “تصريح مرور” مكتوب صادر من الجهات المختصة).

وأكدت رئاسة قوات الشرطة أن الواقعة ستجد التحقيق العادل بحياد وشفافية بما يستجلي الحقائق كاملة والإلتزام الصارم بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون وتنفيذ المعالجات الإدارية اللازمة، وتجدد التزامها بتقييم وترقية الأداء المهني بصورة مستمرة بما يحقق الأهداف).