تفاصيل مثيرة ومعلومات خطيرة في بلاغ شهيد بري د. بابكر عبد الحميد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر موثوقة ومقربة من السلطات المختصة بالخرطوم عن معلومات جديدة في بلاغ الشهيد د. بابكر عبدالحميد الذي تم اغتياله بمنطقة بري إبان فترة الاحتجاجات فى منتصف يناير من العام الماضي.

وأبلغ مصدر موثوق (الانتباهة أون لاين) وفضل عدم ذكر إسمه أن السلطات ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم من بينهم المدعو (و) الذى انتشرت صورته في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يحمل سلاحاً، بجانب المدعو (أ) الذي ظهر في عدد من الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بضرب البنات وإجبارهن على الصعود إلى سيارات الاعتقالات، موضحاً في ذات الوقت أنهم أنكروا في التحريات الأولية (الشفهية) تبعيتهم أو انتمائهم لأية جهة نظامية أو غيرها تتبع للنظام البائد، إلا أن السلطات بحسب المصدر، تؤكد أنهم يتبعون إلى كتائب الظل.

وأضاف المصدر أن السلطات المختصة استندت على شرائط الفيديو والمقاطع المصورة للقبض على المشتبه بهم، مبيناً أنها اكتشفت وجود مصادر للمشتبه بهم في مسرح الجريمة، وهم بمثابة مساعدين للمشتبه بهم للتجسس على الثوار لتحديد العناصر النشطة منهم.