إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى (237) بالبلاد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (٢٤) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى (٤) وفيات من الحالات المعلنة سابقآ. وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم السبت الموافق ٢٥/ أبريل/٢٠٢٠م. علما بأن الحالات الجديدة قد سجلت في: ولاية الخرطوم (٢٢) حالة. ولاية سنار (حالة واحدة). ولاية شرق دارفور (حالة واحدة). وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (٢٣٧) حالة، متضمنة (٢١) وفاة. وقالت الوزارة إن الولايات المتأثرة حتى الآن هي: (الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وسط دارفور، البحر الأحمر ، الجزيرة، سنار، شرق دارفور). وما تزال النسبة الأعلى للحالات في ولاية الخرطوم. هذا وقد تماثلت حالة للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (٢٠) حالة.