كورونا يهدد مصنع الجنيد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسود حالة من الرعب والذعر وسط عمال قسم الإنتاج بمصنع سكر الجنيد إثر ظهور حالة اشتباه بالإصابة بجائحة كورونا لدى أحد العاملين.

وأشار مصدر إلى أن العامل تم اخضاعه للفحص إثر ظهور أعراض المرض عليه وهو الأمر الذي أثار مخاوف العاملين بقسم الإنتاج الذين قال المصدر أنه حال تم تأكيد الإصابة فسيتم حجرهم تحوطا وتحسبا حتى لايتفشى المرض.

الجدير بالذكر أن ولاية الجزيرة شهدت عدد من الإصابات بكورونا وهو الأمر الذي دفع حكومة الولاية إلى إتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية للحيلولة دون تفشي الجائحة.