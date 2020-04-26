اسوأ ما نحذر منه يقع.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الثانية ظهرا نكتب والساعة نشير إليها لأن الأحداث الآن تتدافع .. والقادمة كل ساعة .

وكل أحد تندفع من خلفه أحداث .

والخميس: القوات المسلحة في اجتماع غير معلن تعيد لجهاز الأمن القوة الضاربة (العمليات) .

والحدث هذا ما يقف خلف ظهره شيئا بعضه هو أن الجيش يعد نفسه ويعد الآخرين لشئ .

وامس مجلس الأمن يجمع على إرسال القوات الدولية للسودان.

وقرار مجلس الأمن ما خلفه هو ما نقوله الخميس من أن البرهان يستبدل قحت بحكومة مهمتها الأولى هي خطاب لمجلس الأمن يوقف طلب حمدوك للقوات الدولية.

والقرار ما يخفيه خلف ظهره هو أن الجيش يعد لمقاومة القوات الغازية.

والاربعاء الصادق ينسحب من الحكومة.

والقرار هذا ما يخفيه خلف ظهره هو:

الصادق من يديره هو حلف من نجومه قوش.

وقوش هو من يعيد حميدتي للجنة الاقتصادية.

وهو من يخنق قحت بالأزمات.

وقوش وأصابعه حول عنق قحت يجعل حكومة قحت عصا يضرب بها الآخرين.

فحكومة قحت من تطاردهم هم (كرتي وهاشم عثمان وعبدالباسط حمزة) وهؤلاء هم من كانوا يقودون البشير ضد قوش.

ثم شئ مزدوج.

مزدوج بحيث أن كل جهة تستخدم كل جهة ثم تضربها ذاتها.

فالشيوعي يخنق الصادق.

والشيوعي ضد خروج الصادق من تحالف قحت.

والشيوعي يخيفه أن الصادق يخنق قحت حين يجعل شرطه للعودة هو أن يحظى حزبه بمقاعد في الدولة أكثر من الآخرين. كلهم

والشرط هذا يعني أن يصبح الشيوعي وقحت تلاميذ في سيرك الصادق.

فالشيوعي مع بقاء الصادق. لأن بقاءه يحفظ بقاء قحت.

والشيوعي ضد بقاء الصادق لأن بقاءه يبتلع اليسار.

والصادق (في. لعبه: لا بدورك لا بحمل بلاك ……. )

يقترح حكومة تضم غازي والجزولي والاسلاميين لكن ……….. اسلاميين دون قوة الإسلاميين .

فالصادق حين يشعر أن حوت الاسلاميين الأزرق (غندور ) يقترب ويشعر أن دخول غندور يلغي الصادق …….. الصادق عندها يهمس لآخرين بأنه.

سوف يجذب الاسلاميين بوعد لاينفذه ابدا ……..وعد. لأن وجود غندور في الحكومة ضرورة وعدم تنفيذ. لأن تحجيم غندور ضرورة

وكل شئ يخفي شيئا خلفه.

لكن هذا كله ليس أكثر من بندقية مصوبة.. والأصبع الذي يتجه إلى الزناد هو .

القوة الدولية تقترب .

والبرهان إن هو نجح في إيقاف القوات الدولية هذه . بإستبدال الحكومة

(وبإستخدامه الكورونا التي تخيف جنود الأمم المتحدة).

البرهان إن نجح فيها تنفس الجيش والسودان.

لكن ………..لكن ………لكن…………

القوات الدولية إن هي اقتربت فإن أول ما تفعله هو تجريد الجيش من أسلحته.

وعندها ……… وربما قبلها… …. الجيش سوف يقوم بتهريب وتسريب أسلحته للمواطنين للمقاومة.

(كل جيوش الدنيا تفعل هذا عندما يتعرض بلدها للغزو).

عندها تصبح الأسلحة في أيدي المواطنين …… الجهة التي لا يستطيع أصبع أن يحدد ما هي.

عندها ما يبدأ به كثير من المواطنين هو ضرب من جلبوا القوات هذه.

عندها … عندها.

وتاريخ دخول القوات الدولية هو أول مايو.