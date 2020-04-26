ضبط سيارة تعمل في تهريب المخدرات بنهر النيل…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اوقفت شرطة تفتيش العوتيب ٤ متهمين بحوزتهم ٣٥٠ راس من البنقو في عربه اكسنت في طريقها من الخرطوم الي عطبرة وفي تفتيش العوتيب بولاية نهر النيل وقال مصدر صحفي ان احد افراد الشرطة المرابطين في تفتيش العوتيب اشتبه في عربة اكسنت تقل على متنها اربعة أشخاص بتفتيش صندوق العربه الخلفي تم العثور بداخلها علي كيس به نحو(350)راس من البنقو وعلى الفور تم اقتيادهم الي شرطة القسم الاوسط ب شندي وتم تدوين بلاغ تحت المادة ١٥ أ من قانون المؤثرات العقلية. المادة السابقة تكثيف الاشتراطات الصحية لمسالخ ولاية الخرطوم المقالة القادمة لكنهم سيصرخون.. بقلم احمد يوسف التاي

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