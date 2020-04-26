تكثيف الاشتراطات الصحية لمسالخ ولاية الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اكدت وزارة الزراعة الثروة الحيوانية ولاية الخرطوم حرصها على الاشتراطات الصحية بالمسالخ التي تعمل بمحليات الولاية المختلفة بالتركيز على المساطب. ودعت دكتور اشراقة عوض عثمان مساعد المدير للعام للثروة الحيوانية بالوزارة ( لسونا ) الجهات ذات الصلة لتوفير الجازولين لمجازر الدواجن التجارية لاستمرار العمل بصورة طبيعية واضافت ان انقطاع التيار الكهربائى وعدم وجود مولدات بها تسبب في خسائر للمنتجين بهذا القطاع وكشفت بحسب سونا للانباء، عن مشاكل تواجة قطاعي الدواجن والالبان متمثلة في الترحيل عبر الكباري في ظل الحظر الشامل بالولاية وابانت ان الوزارة وفرت اجهزة وقاية وملابس للاطباء البيطريين العاملين بالمسالخ ومزارع الدواجن في اطار الاجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا مشيرة لحملة التوعية من قبل الوزارة بمجمعات الثروة الحيوانية للتبليغ عن ظهور اي حالات مرضية بين الحيوان في تلك الظروف التي تمر بها البلاد.
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