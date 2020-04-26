الحلو ما يكملش.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* شهدت الفترة التي ترأس فيها الصاقعة حسن عبد السلام اتحاد الكرة المحلي بالخرطوم ثورة حقيقية تمثل في اعادة تاهيل شيخ استادات السودان شمل تبديل ارضية الملعب بعشب صناعي وبناء مقصورة بمواصفات حديثة وتركيب افخر انواع الكراسي

* لم يقتصر عمل الاتحاد في البنيات التحتية فقط بل كان الاهتمام بالفرق اعظم واكبر حيث تعاقد الاتحاد مع رجل الاعلام المصري الملاح لاستيراد المعدات الرياضية لجميع الفرف بمختلف الدرجات

* ولكن اعتقد ان المشروع الاكبر والاعظم الذي انجزه الاتحاد في تلك الفترة هو المركز الاعلامي وتم تجهيزه باحدث الاجهزه وحظي باهتمام بالغ من رئيس الاتحاد

* وعلي ما اذكر في فقد وقع الاختيار علي الصديق حافظ مسند رد الله غربته ليكون منسقا اعلاميا وبالفعل بداء حافظ التخطيط لاحداث نقلة كبيرة وانشاء موقع الكتروني

* ولكن بكل اسف وجد مسند مضايقات ومعاكسات من بعض اعضاء المجلس فاضطر ان يترك العمل وبعدها لم تفلح كل الجهود والمحاولات في الاستفادة من هذا المركز

* وعلي ايام المهندس همد حاول المجلس مجددا احياء المركز مرة اخري وتم تعيبن الزميل النشط سامر مختار منسقا اعلاميا الان ان المجلس فشل في توفير ابسط المعينات وتسديد فاتورة النت

* والادهي والامر تعرض سامر لذات المضايقات لان بعض الناس ربنا خلقهم عشان يكونوا خميرة عكننة ويعطلوا اي مشروع ناجح

* قلت وما زلت اردد بان اتحاد الخرطوم اتحاد كبير ورائد وقائد والمجلس الحالي فيه كوادر وقيادات شبابية مميزة وينبغي ان يولي المركز الاعلامي اهتماما خاصا

* حرام والله ان لا يكون للاتحاد الة اعلامية رسمية وموقع الكتروني يهتم بنشاطه ويوثق للتاريخ

* والجهود التي يبذلها الاخوة الاكارم الجيلاني عيسي وسامر مختار واسامة الوسيلة وجمال السماني وعلي ابونا في تغطية نشاط الاتحاد ومنافساته تستحق التقدير

* ولو استعان الاتحاد بهولاء الشباب ستكون الفائدة كبيرة وعظيمة لانهم يملكون ذخيرة كبيرة من المعلومات

* ودعوة اقدمها لاخي جمال الكيماوي ورفاقه في المجلس اتركوا بصمة في الاتحاد يذكركم بها الاجيال القادمة

* الاجهزة موجودة والقاعة مهياة والشباب علي اهبة الاستعداد لخدمتكم فلا تبخلوا للاعلام بشوية ملايين

* انفضوا الغبار من المركز واكملوا هذا المشروع الهام