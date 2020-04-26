اسرار المريخ تباع في السوق !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من الواضح ان مجلس المريخ قد ضرب ( الطناش ) من الغرامة المالية التي فرضها الفيفا ضده وقدرها ٤٠ الف دولار لمصلحة محترفه السابق التوجولي دونو كوكو الذي اكد محاميه ان موكله لم يستلم اية مخالصة مالية وان مجلس المريخ فشل في احضار النسخة الاصلية من المخالصة المعتمدة بختم الاتحاد العام لهذا كان من الطبيعي ان يتعرض للعقوبة المالية من الفيفا وامامه ٤٥ يوما فقط للسداد كمهلة منحها اياه الاتحاد الدولي !

العقوبة المالية قاسية وكبيرة علي مجلس المريخ لاسيما في هذه الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا الا انه ملزم بسدادها حتي لايتعرض لعقوبات اخري منها الحرمان من ضم اي لاعبين في الفترة القادمة حيث سبق للمريخ وان تعرض لعقوبة الحرمان من التسجيلات قبل موسمين تقريبا في قضية مماثلة نتيجة للامبالاة التي اصبحت سمة عامة لعدد من مجالس الادارات ولجان التسيير التي تعاقبت علي النادي اضافة الي جهل البعض باللوائح الدولية خاصة في مايتعلق بالمحترفين والتعاقد مع المدربين الاجانب !

الزميل النشط ناصر بابكر نشر تحقيقا استقصائيا في الزميلة الصيحة علي مدار ثلاث حلقات في الاسبوع الماضي كشف فيه عن خبايا مايدور خلف الكواليس حول التعاقدات مع المحترفين واستغلال البعض من الوكلاء والمحامين لرفع شكاوي ضد المريخ وغيره من الاندية مستغلين ضعاف النفوس من الاداريين والموظفين داخل الاندية بمدهم بالمستندات الاصلية والعمل علي اخفائها لاحقا حتي تكون سلاحا في ايديهم يساعدهم علي حصد الاف الدولارات كغرامات ضد الاندية بسبب تهم باطلة !

من المؤسف ان مجلس المريخ حتي اليوم لم يظهر اي جدية تجاه قضية المحترف التوغولي رغم انه المعني بالتحقيق الذي نشرته الصيحة ومابه من معلومات هائله تشير بوضوح ان النادي مخترق واسراره تباع رخيصة لعصابات المحامين والوكلاء يجنون من ورائها المكاسب المادية خصما علي خزينة المريخ التي تعاني حالة من الافلاس !

عموما لازالت هناك مساحة زمنية امام مجلس المريخ اذا اراد الدفاع عن نفسه من تهمة التقصير في اجراء المخالصة المالية للمحترف التوغولي او حتي تعرية من قاموا بهذا العمل المشين في اخفاء اصل المخالصة والتعاون مع عصابة الوكلاء والمحامين المستفيدين من قضية المحترف التوغولي !