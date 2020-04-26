شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد أمین الغرفة الفرعیة للغاز بولایة الخرطوم، عودة

توزیع الغاز عبر الوكلاء وانسیابھ بصورة طیبة، مبیناً أن

سعر الأسطوانة (200 (جنیھ، وتوقع فضل یس الفضل في

حدیث لـ(السوداني) الیوم (الأحد) أن یصل الغاز لكل

المواطنین ھذا الأسبوع في الأحیاء دون معاناة المیادین

والازدحام خلال الفترة الراھنة لتفادي خطر الإصابة

الاساببع الماضیة . بفیروس كورونا والازدحام الذي شھدتھ العاصمة خلال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنسیاب الغاز وعودة توزیعه عبرالوكلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.