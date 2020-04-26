“24” حالة اصابة جديدة و”4″ وفيات بفيروس كرونا

التاريخ: 26-أبريل-2020
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اعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (24) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الى (4) وفيات من الحالات المعلنة سابقآ.
وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم السبت الموافق 25 أبريل 2020 ، علمآ بأن الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم (22) حالة، ولاية سنار (حالة واحدة)، ولاية شرق دارفور (حالة واحدة) .
وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (237) حالة، متضمنة (21) وفاة.
وحسب وزارة الصحة فإن الولايات المتأثرة حتي الآن هي: (الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وسط دارفور، البحر الأحمر، الجزيرة، سنار، وشرق دارفور)
وما تزال النسبة الأعلى للحالات في ولاية الخرطوم، هذا وقد تماثلت حالة للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (20)، فيما يتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة.
واكدت وزارة الصحة الاتحادية بحسب التعميم الصحفى الذة تلقت ( أخبار الخليج 365) نسخة منه على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
وشددت الوزارة على أهمية تلقي المعلومات الموثوقة من خلال التعميم الصحفي اليومي على موقع وصفحة الوزارة الرسمية علي فيس بوك.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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