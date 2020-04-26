هيئة مياه الخرطوم: عطل طارئ في محطة مياه بري

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن عطل طارئ في محطة مياه بري أدى لتوقف إمداد المياه بمناطق شرق الخرطوم، قاردن سيتي، إمتداد ناصر، البراري،

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وأبان مدير عام الهيئة مهندس أنور السادات الحاج محمد بحسب صحيفة السودانى، أن فريقا هندسياً يعكف حالياً علي إصلاح العطل لتقليل فترة إنقطاع إمداد المياه في المناطق المتاثره وتوقع عودة الإمداد لوضعه المعتاد خلال الساعات القادمه ، معرباً عن إعتزاره للمواطنين جراء مايحدث لهم من مضايقات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)