انفراج نسبي فى أزمة الوقود

بدأت أزمة الجازولین في الانفراج نسبیاً بعد توفر الوقود الیوم . بعدد من المحطات في وقت یتوقع فیھ وصول باخرة محملة بـ 23 ألف طن من الجازولین.

وأكد مصدر موثوق بوزارة الطاقة والتعدین بحسب صحيفة السوداني أن الجازولین ستصل الیوم إلى الجیلي لیتم توزیعھا على

محطات الخدمة متوقعاً حدَوث انفراج في أزمة الوقود خلال الأیام المقبلة خاصة الجازولین.

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من جھتھم أكد عدد من أصحاب محطات الوقود تحسن موقف الوقود حالیا خاصة بعد إعلان اللجنة الاقتصادیة برئاسة نائب رئیس المجلس السیادي محمد حمدان دقلوحمیدتي عن توفیر المواد البترولیة حتى بعد العید.

وقالت وكیل محطة أویل لیبیا ( الخرطوم جنوب) فتحیة محمد إن الأزمة تشھد انفراجاً ملحوظاً من الأمس وأن موقف الوقود یمضي نحو التحسن حالیاً.

وأكدت أنھم سیتلقون الیوم 40ألف لتر من الجازولین مما یسھم في اختفاء الصفوف متوقعة أن یتم العمل بتوزیع الوقود خلال الفترة المسائیة ولفت إلى أن ھناك نسبة كبیرة من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائیة للولایات تتزود

من المحطة.

من جھته أكد مسؤول بإحدى محطات الوقود فضل عدم ذكر اسمھ للصحيفة أن الصفوف أمام محطات الخدمة بدأت فى الانحسار متوقعاً اختفاءھا بالكامل حال الاستمرار في ضح الوقود للمحطات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)