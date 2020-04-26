انسیاب الغاز وعودة توزیعھ عبرالوكلاء

التاريخ: 26-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد أمین الغرفة الفرعیة للغاز بولایة الخرطوم، عودة توزیع الغاز عبر الوكلاء وانسیابھ بصورة طیبة، مبیناً أن سعر الأسطوانة 200 جنیھا. Advertisements وتوقع فضل یس الفضل بحسب صحيفة السوداني الیوم (الأحد) أن یصل الغاز لكل المواطنین ھذا الأسبوع في الأحیاء دون معاناة المیادین والازدحام خلال الفترة الراھنة لتفادي خطر الإصابة بفیروس كورونا والازدحام الذي شھدتھ العاصمة خلال الاساببع الماضیة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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