عاجل | 24 اصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا بالسودان 

الأحد 26 أبريل 2020 كتب محمد أمين اعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل (٢٤) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة(٤)من الحالات المعلنة سابقآ.

Advertisements وذكر تقرير ادارة الوبائيات اليوم (الاحد) بأن الحالات الجديدة سجلت 22 منها بولاية الخرطوم، وحالة واحد بولاية سنار، ولاية شرق دارفور. ويرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (٢٣٧) حالة، متضمنة (٢١) وفاة. واشار التقرير أن الولايات المتأثرة حتي الآن هي (الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض،القضارف،وسط دارفور،البحر الأحمر ،الجزيرة، سنار،شرق دارفور) وما تزال النسبة الأعلي للحالات في ولاية الخرطوم. وكشفت وزارة الصحة عن تماثل حالات الشفاء لتبلغ ( ٢٠).

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