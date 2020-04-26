السفارة تماطل العالقون بالهند

صب السودانيون العالقون بمدينة تشيناي الهندية جام غضبهم على السفارة السودانية هناك؛ على خلفية ما أسموهو بالتماطل والإهمال وعدم الاهتمام برعايا البلاد الذين تعذرت عودتهم إلى أرض الوطن بعد تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت السفارة قد أنشأت قروب واتس آب شمل 100 من العالقين.. عبروا فيه عن أوضاعهم المأساوية ومعانتهم في السكن بالفنادق والمشقة في الحصول حتى على الطعام؛ بعد نفاذ ما كان لديهم من نقود.

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وأوضح عدد مقدر من العالقين بحسب صحيفة آخر لحظة، أنهم قصدوا الهند لأجل العلاج وليس للنزهة أو التجارة؛ وحالتهم الصحية تتطلب العودة إلى السودان.

من جانبها أعلنت الخارجية السودانية الاستجابة لاستغاثة رعاياها بدعمهم ماديا؛ وبالفعل تسلمت السفارة حزمة دعم لم تعلن عن قيمتها؛ لكن كانت المفاجأة أن مندوبة السفارة (الأستاذة شذى) قد ذكرت ان المبلغ ضعيف ولا يغطي كل العالقين؛ بل ثلاث أسر منهم فقط؛ وهو ما فتح جبهة الهجوم والهجوم المضاد بين الطرفين؛ ليصل حد المجاهرة بالدعوة لإسقاط حكومة رئيس وزراء الفترة الانتقالية؛ د. عبدالله حمدوك؛ التي فشلت في التعامل مع أسهل الحالات الإنسانية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)