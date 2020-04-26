في الیوم الأول… تریزا شاكر تنال الحظ الأوفر من الإشادة…

أشاد عدد من الإعلامیین بالمذیعة تریزا شاكر التي عانقت المشاھد من خلال شاشة قناة الھلال الفضائیة عبر برنامج یلا نغني في موسمھ الجدید مستضیفة عددا من نجوم الغناء من بینھم جمال فرفور، عصام محمد نور، ھاني عابدین، حرم النور وغیرھم. وشھدت الحلقة تقدیم عدد من الأغاني المسموعة والخاصة للمطربین التي وجدت القبول من قبل المشاھدین الذین أشاروا بحسب صحيفة السوداني، إلى التناغم والانسجام الذي ساد بین المشاركین. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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