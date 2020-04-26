تغیر طقوس رمضان بأمر كورونا

طقوس اعتادت علیھا كثیر من المجتمعات تمارس خلال الشھر الفضیل اختفت بسبب الحجر الصحي للمجتمع بسبب فیروس

الكورونا وتماشیاً مع الإجراءات الوقائیة خوفاً من تفشي الوباء. أحجم الكثیرون بحسب صحيفة السوداني عن الإفطار بالطریق العام وبالشوارع الفرعیة داخل الأحیاء كما شھد كثیر من المنازل صلاة التراویح بعد أن نادى المنادي بضرورة الصلاة بالمنازل بالإضافة إلى غیاب

من قبل الأصدقاء والأھل. اجتماعات الأسر في الیوم الأول للشھر الكریم وتلبیة الدعوات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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