شكرا لیكم جیشنا الأبیض .. أوبریت المحبة ورد الجمیل لأصحاب السترات البیضاء….

دشنت مجموعة من المطربین أوبریت رد الجمیل للأطباء الذین یقضون ساعات من العمل لا محدودة في مواجھة فیروس الكورونا وتفاعل عدد من الناشطین على مواقع التواصل الاجتماعیة مع العمل إذ حرصوا على نشره بصفحاتھم كما تداولته العدید من القروبات شكراً لیكم جیشنا الأبیض من كلمات نجوي یحیى وألحان سامیة الھندي التي شاركت بالغناء بجانب المطربین عمر إحساس، محمد عبدالجلیل، إنصاف فتحي، ھاني عابدین، وملاذ غازي.
تم التصویر العمل بحسب صحيفة السوداني من داخل عدد من المناطق من بینھا برج التضامن الاجتماعي، شرطة الجمارك، مستشفى الدایات، ومطار الخرطوم. معمل استاك، بالإضافة إلى قسم الأسنان بمستشفى حاج الصافي.
الجدیر بالذكر أن العمل من إنتاج وزارة الصحة الاتحادیة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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