مواقيت جديدة لعمل محطات الوقود بالخرطوم

التاريخ: 26-أبريل-2020
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عدلت وزارة الطاقة والتعدين مواقيت عمل جديدة لمحطات الوقود بالخرطوم على ان يبدأ العمل عند السادسة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثانية كفترة أولي
وحدد منشور صادر عن الوزارة بحسب صحيفة السوداني، بأن الفترة الثانية لتعبئة الوقود ستبدأ في تمام السادسة والنصف مساء وتستمر حتى الساعة الثانية عشر ليلا
وجاء القرار لمنع تكدس المركبات بمحطات توزيع الوقود، وتسهيلا للذين يعملون في تقديم الخدمات وحاملي التصاريح.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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