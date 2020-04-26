البرهان: ملف العلاقة مع إسرائيل تُرك لمجلس الوزراء

جاءت تصريحات البرهان، بحسب العربي الجديد، خلال حوار مع التلفزيون الحكومي، اليوم، إذ أكد أن أمر وضع السياسات الخارجية يتم في مجلس الأمن والدفاع، في حين تترك التفاصيل للجهاز التنفيذي.

وأضاف أن “السودان ينبغي أن لا يكون في حالة عداء مع أي جهة أو دين أو طائفة”، وأن “السودان بعد الثورة مطلوب منه أن يصبح مختلفاً عن ما قبلها”، وأشار إلى أنهم في مجلس السيادة ومجلس الوزراء “على اتفاق تام على أهمية تبني مصالح البلاد العليا”، دون الدخول في تفاصيل إضافية.

Advertisements

والتقى البرهان نتنياهو في مدينة عنتبي اليوغندية في الثالث من فبراير /شباط الماضي، وأثار اللقاء جدلاً واسعاً في الساحة السياسية السودانية وقتها، ووجد اعتراضاً من جانب مجلس الوزراء الذي ألمح إلى أن البرهان تدخل في صلاحياته.

من جهة أخرى، استبعد رئيس مجلس الوزراء فرضية حدوث انقلاب بواسطة الجيش على الثورة، مؤكداً أن “الجيش ملتزم التزاماً كاملاً بدعم التغيير في البلاد”، متهماً حزب “المؤتمر الوطني” المحظور بالترويج لتلك الإشاعات، والعمل على تخريب العلاقة بين قوى الثورة.

وأوضح أن “اتفاقاً تم بين هياكل السلطة الانتقالية على تشكيل جسم أمني لجمع المعلومات عن نشاطات النظام السابق لملاحقة أفراده وتقديمهم للمحاكمة”، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب، لم يسمها، “تسعى لاختراق الجيش وبناء خلايا داخله ونحن نرصد تلك المحاولات ونتصدى لها ضماناً لقومية وحيادية القوات المسلحة”.