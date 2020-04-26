مالك عقار يشيد بدور الحكومة الانتقالية والحرية والتغيير لمضيهم قدماً في عملية السلام بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب رئيس الحركة الشعبية ”شمال“ مالك عقار، بإجراء إصلاحات هيكلية وبنيوية لتحالف الحرية والتغيير بحيث تستصحب التغيرات الجديدة ولتصبح الجبهة الثورية السودانية، أحد المؤسسين والفاعلين له وعضواً رئيسياً لتحقيق السلام.

وأشاد عقار بجهد حكومة جمهورية جنوب السودان وفريق الوساطة ودفعها لعملية السلام، ودور حكومة السودان الانتقالية، والحرية والتغيير لمضيهم قدماً في عملية السلام بجوبا.

وأشار عقار الى ان اولى تحديات عمليات الانتقال هي وحدة قوى الثورة وإدارة اختلافاتها وتبايناتها واضاف بان هذا التباين يأتي بحكم اختلاف المنطلقات الفكرية لقوي الثورة نفسها.

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واضاف: ”ظللنا نتابع ونرصد تعدد وجهات النظر والآراء داخل تحالف قوي الحرية والتغيير والذي نحن جزء منه كجبهة ثورية واحد الفصائل الأساسية والمؤسسة له، وهذه الاختلافات، قادت بعض الفصائل سيما الجبهة الثورية واخرين للتعبير عن عدم ارتياحهم لما يجري داخل الحرية والتغيير“.

ودعا عقار، كل من عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد النور للانضمام للعملية السلمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل لرفع المعاناة عن النازحين واللاجئين.

ونوه الى ان تجاوز الازمة الاقتصادية الحالية يكمن في تحقيق السلام لتوجيه كل الجهود للتنمية والإعمار، وأشاد وفق (سونا) بإنهاء التمكين وتحرير الدولة ومؤسساتها من ايدي بقايا النظام البائد.

واضاف بان دولة التمكين لا زالت تعبث بموارد الشعب السوداني وحذر من استبدال التمكين بتمكين جديد في الوظائف العامة وان الاختيار لها يجب ان يخضع للكفاءة والمعايير المتعارف عليها تحقيقاً للعدالة.