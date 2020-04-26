عاجل.. نبأ غير سار بشأن كورونا بالسودان

الأحد 26 أبريل 2020 أظهرت التحاليل المعملية إصابة أبنة فنان كبير بفيروس كورونا.

وأوضحت نجلة الفنان الكبير، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن نتيجة الفحص جاءت ايجابية، مؤكدة أن صحتها جيدة و ستواصل العزل الصحي لحين اكتمال شفائها.

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