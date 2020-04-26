الشرطة: البوشي لم توجه اي اتهامات جنائية ضد نظامي اعترض مسيرها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفت الشرطة السودانية توجيه وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، أى إتهامات جنائية ضد نظامي اعترض سيرها في نقطة تفتيش بالخرطوم.
وأكدت الشرطة بأن النظامي، حجز الوزيرة في نقطة التفتيش رغم أنها تحمل ”تصريح مرور“ مكتوب صادر من الجهات المختصة.
واصدرت الشرطة بياناً أطلعت عليه (صوت الهامش) أشارت فيه إلي أن الوزيرة تقدمت بشكوى لوزارة الداخلية عبر مجلس الوزراء الإنتقالى، حول تعرضها لتجاوز من أحد منسوبي الشرطة في أحد الإرتكازات بالخرطوم في 24 أبريل الجاري.
ونوهت عل تكليف ضابط شرطة للتقييم المبدئي والإحاطة بتفاصيل الشكوى، ثم تحال للتحقيق وفق الضوابط الادارية والقانونية المعلومة.
مؤكدة على أن الواقعة ستجد التحقيق العادل بحياد وشفافية بما يستجلى الحقائق كاملة والإلتزام الصارم بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون وتنفيذ المعالجات الإدارية اللازمة.
هذا، وفرضت السلطات السودانية، الإغلاق التام بولاية الخرطوم، ضمن التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، غير أنها تمنح بعض المسؤولين تصريح بالمرور أثناء ساعات الإغلاق.
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