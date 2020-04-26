جريمتان تستحقان الردع القوي والفوري

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

يقف العالم كله هذه الايام احتراما وتقديرا للجيش الأبيض الذى يمثل خط الدفاع الاول عن الناس أمام عدو خفى صغير يفتك بالجميع وينتشر بسرعة هائلة بين كل الدول من غير. فرق بين غنى وفقير ، صغير أو كبير .

اطباؤنا فى السودان وعموم منتسبى الحقل الصحى يقومون بالدور البارز والأكبر فى التصدى لهذا العدو الخطير ويعملون فى ظروف صعبة جدا لايمكن للكثيرين من اطباء العالم العمل فيها .

وفى ظل هذا الجهد الجبار والعمل الكبير الذى يؤديه القطاع الصحى ككل ، فى ظل هذا الوضع تحدث بكل آسف اعتداءات هنا وهناك على الاطباء فى مواقع عملهم ، ومع انها قليلة ومحدودة إلا انها تعتبر خطيرة جدا وتهدد بتوقف زملائهم عن العمل تضامنا مع هذا النفر الذى تعرض للاعتداء وحينها لن ينفع اعتذار ولاندم وانما يدفع المرضى المساكبين بعدم وجود طبيب يعالجهم فى المستشفيات وعموم المراكز العلاجية ، وعندها تقع الكارثة ويعرف الناس خطورة الاعتداء على الجيش الأبيض وما يترتب عليه.

نقول هذا الكلام ونحن نقرأ خبرا بتعرض طبيب فى مستشفى الشعب للاعتداء الجسدى واللفظى على الرغم من استنكار كامل قطاعات المجتمع للاعتداءات التى تتم على العاملين فى الحقل الصحى ، وفى آخر اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادى استنكر الاعتداء على الاطباء وحدد خطأ ساخنا للاتصال عليه خلال 24 ساعة من قبل الاطباء حال تعرضهم لاى اعتداء مهما كان شكله ونوعه ، ومع ذلك حدث الاعتداء المؤسف فى مستشفى الشعب على الطبيب بسبب ابلاغه لمرافقي المريض بأن مريضهم مشتبه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.

رابطة الاطباء الاشتراكيين انتقدت فى بيان لها استمرار حوادث الاعتداء على الأطباء وتكرار نفس المسلسل القديم عندما تواطأت

شرطة الدورية بعد الاستنجاد بها من قبل شرطة المستشفي في القبض على المرافق المعتدي والسماح للمريض بالخروج من المستشفى قبل إكمال باقي إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه، مما يعني تعريض مجموعة من المواطنين والكوادر الصحية في مرافق أخرى لخطر إنتقال الفيروس إليهم، ونوهت الى خطورة تأخر المريض في تلقي المساعدات الطبية المطلوبة.

وحذرت المواطنين من أن فيروس كورونا المستجد يصيب جميع المواطنين من مختلف الطبقات والاثنيات وبالتالي لا يوجد أي سبب لارتباطه باي نوع من الوصمة الإجتماعية. وأكدت أن تلقي المساعدات الطبية مبكرا والوصول المبكر للمرافق الصحية يساعد في زيادة احتمالية شفاء المرضى.

ودعت السلطات التنفيذية في البلاد بالتحلي بالمسئولية المطلوبة ووضع اليات واضحة لحماية الكوادر الصحية بأماكن العمل، ومنع ظاهرة هروب المتشبهين بالاصابة بفيروس كورونا المستجد من المستشفيات

ونقول ان الخطر هنا مركب فالاعتداء على الجيش الأبيض جريمة تقتضى الحسم الفورى والعقاب الرادع وهروب المرضى والمشتبه فيهم بهذا المرض جريمة اخرى اكثر خطورة ويلزم ان تحسم بشكل فورى.