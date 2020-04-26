مقتل شيخ الحقوقيين السعوديين يغضب الكثيرين.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردود فعل واسعة استمرت فى الصدور تدين الحكومة السعودية وتتهمها بارتكاب الجريمة وذلك بعد الإعلان عن وفاة الناشط الحقوقي والأكاديمي السعودي عبدالله الحامد، الذي كان معتقلاً بأحد السجون السعودية، قبل أن تتلقى أسرته خبر وفاته الخميس 23 أبريل.

وكانت منظمات وجمعيات حقوقية دولية قد عبرت عن اسفها لما حدث منادية بكشف الحقيقة فورا معلنة ان الغموض يجعل التشكيك فى الحكومة السعودية وتحميلها المسؤولية هو الراجح وذلك فى ظل ملفها السيئ فى الاعتداء على حقوق الانسان وعدم رعايتها للمواثيق الدولية فى هذا الصدد.

منظمة العفو الدولية “أمنستي”، نعت فى بيان لها الجمعة الناشط الحقوقي السعودي والأكاديمي عبدالله الحامد، واصفةً إياه بـ”البطل الذي لا يعرف الخوف”. بينما قالت “هيومن رايتس ووتش”: “فقدنا أحد الوجوه القيادية التي أنارت حركة حقوق الإنسان في السعودية”.

أعربت المنظمة عن صدمتها لتلقي نبأ وفاة “الحامد” في سجون السعودية. وقال البيان: “شعرنا بالصدمة عندما علمنا بوفاة الحامد، في أثناء بقائه قيد الاحتجاز، بسبب نشاطه السلمي”.

وأضاف البيان ان “الحامد كان بطل حقوق الإنسان في السعودية، لا يعرف الخوف، وكان عازماً على بناء عالم أفضل للجميع”. وتابع: “تعازينا لعائلته وأصدقائه الذين حُرموا من وجوده على مدى السنوات الثماني الماضية، نتيجة قمع الدولة اللاإنساني”.

وتداول ناشطون وأكاديميون ومنصات حقوقية معارضة، نبأ وفاة “الحامد” إثر إهمال صحي، من بينهم حساب “معتقلي الرأي” الذي يتابع الوضع الحقوقي للسعوديين على تويتر، وعبدالله العودة، نجل الداعية الموقوف لدى المملكة، سلمان العودة. واعتبر “العودة” على تويتر، أن وفاة “الحامد” الذي وصفه بـ”رمز الإصلاح”، “فاجعة”.

وقد أمضى عبدالله الحامد (69 عاماً)، الأعوام السبعة الأخيرة من حياته بالسجن، بعد إدانته في مارس 2013، بسبب نشاطه السياسي والحقوقي السلمي.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “فقدنا أحد الوجوه القيادية التي أنارت حركة حقوق الإنسان في السعودية، لكنّ رسالته والنشطاء الكثيرين الذين ألهمهم سيكملون المسيرة ويستمرّون في الحثّ على الإصلاح.

والمعروف أن الحامد أُرغم على قضاء سنواته الأخيرة في السجن، لمجرّد انتقاده انتهاكات السعودية المستشرية ضد حقوق الإنسان”.

وكان “الحامد” أحد الأعضاء المؤسسين الأحد عشر لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وهي مجموعة وثّقت انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعت إلى ملكية دستورية. وتم حل المجموعة عام 2013، وأصدرت المحاكم السعودية على جميع أعضائها عقوبات في نهاية المطاف بتهم تتعلق بأنشطة المجموعة.

واعتُقل “الحامد” سبع مرات، آخرها في عام 2013، مع عضو مؤسس آخر للجمعية. وحُكم عليه في العام نفسه بالسجن 11 سنة بتهم، منها التشكيك في نزاهة المسؤولين، والسعي إلى زعزعة الأمن، والتحريض على الفوضى من خلال الدعوة إلى مظاهرات، وتحريض المنظمات الدولية على المملكة.

وكثيراً ما يُشار إلى “الحامد” من قِبل المثقفين وشخصيات المعارضة على أنه شيخ الحقوقيين والإصلاحيين في المملكة.