ماذا تريد الامارات من السودان ياترى؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تساؤل كبير ومشروع يتناقله الناس فى بلادى ، ويقول السؤال ماذا تريد دولة الأمارات من السودان حكومة وشعبا ؟ الى أين تمضى ابوظبى فى خطتها الرامية الى

تحويل البلد الى دولة فاشلة وتعمل على السيطرة على القرار فيها بتوجيه الحكام الى ماتريده؟

التدخل الاماراتى فى شؤوننا الداخلية ليس خافيا وانما تعمل ابو ظبى بكل صفاقة الى تسيير الامور عندنا كما تريد هى وكأنها لاتعترف لنا باننا اصحاب سيادة واستقلال.

ولا نحتاج الى القول بان أى تدخل خارجى لن ينفع أو يحقق النجاح ما لم يجد من يتعاون معهم فى الداخل وعبرهم يمرر خطته ويصل الى اجندته وهذا الكلام من الوضوح بحيث لايختلف حوله الناس .

ومنذ اندلاع ثورة ديسمبر وقبل نجاحها باسقاط الطاغية ونظامه كانت محاولات الأمارات لسرقة الثورة السودانية وتغيير اهدافها وقيادة دفتها والتاثير على الأرض كانت هذه المحاولات الاماراتية واضحة وبينة

وما اللغط الكبير الذى رافق توافد بعض قادة الحراك السياسى السودانى على الأمارات إلا صورة من غضب الداخل واستنكاره لمحاولات ابوظبى المفضوحة سرقة الثورة والتأثير فى القرار السودانى عبر شراء السياسيين والاحتفاظ بنفوذ عليهم ، وهذا الامر ليس مقبولا حتمأ بين فئات الشعب السوداني لذا نرى بعض الساسة مع ارتباطهم بالامارات فانهم ينفون تلقى الاوامر منها أو خضوعهم لها ، وفى سعيها لبسط نفوذها مجددا بالسودان انشات ابوظبى مركزا ضخما للتجسس فى وسط الخرطوم واصبحت تراقب ادق التفاصيل فى تواصل السودانيين مع بعضهم ، وقد قابلت بعض القوى السياسية هذا السلوك بالاستنكار والدعوة للوقوف بوجهه ، والحمد لله انكشف المستور وبان عوار الأمارات لكتها واصلت سعيها فجاء الحديث عن قواتنا فى اليمن وانسحابها من بعض القطاعات بتنسيق مع ابوظبى وافساح المجال لحلفاء الأمارات من الانفصاليين الجنوبيين المناوئين لهادى وجماعة الرياض حتى يحققوا مكاسب على الأرض فى اطار الصراع والتنافس بين مكونات التحالف ، وقد راينا كيف يتصرف الاماراتيون ويسعون لادارة صراعهم مع السعودية عبر الجانب السودانى وهذا عبط لابد من التخلى عنه ، وهاهى الأمارات تنجح من جديد فى ادارة صراعاتها عبر الجنود السودانيين وقد قرأ الجميع طلبها من حميدتى ان يمد حفتر المنهزم بجنود من الدعم السري لعلهم يستطيعون تغيير الواقع على الأرض .

ومن صور التدخل الا ماراتى الغير مقبول فى شأننا الداخلى ما راج بين الناشطين من خبر يتحدث عن هبوط طائرة اماراتية تقل خبراء إسرائيليين في منطقة جبلية جنوب طوكر في شرق السودان ونتساءل مع المتسائلين

ماذا تريد الامارات من السودان ياترى..؟ هل من مجيب؟ نتمنى ذلك .