عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 26 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

اللجنة العليا للمحاميد تكشف تفاصيل مبادرة اطلاق موسى هلال

أردول يصدر قراراً بتشكيل لجنة لمعالجة مشاكل التعدين بالولايات

محلية الخرطوم تحظر الافطارات الجماعية

رابطة الاشتراكيين ترفض استغلال اوضاع (ميزات) الأطباء السيئة لتلميع الدعم السريع

رئيس دائرة العلوم بمجمع الفقه يؤكد صحة صوم يوم السبت

تاور : الحظر الصحي ليس اجراء عقابي

المعلمين تنفي استلام لجنة تسيير النقابة مستشفى المعلم

اجتماع بين حمدوك والصادق المهدي يُناقش تقوية الشراكة بين المدنيين العسكريين

وزير الطاقة يوقف توزيع الغاز بالميادين ويعيده إلى الوكلاء

البرهان : المؤتمر الوطني يسعى لتدبير انقلاب عسكري

أخبار اليوم

الصادق المهدي يلتقي بمنزله بالملازمين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك

مقال جديد للصادق المهدي بعنوان (نحو نموذج اقتصادي جديد للتنمية)

مجمع الفقه الإسلامي يصدر بيان توضيحي لتحري رؤية رمضان

الزكاة تشكل لجنة تحقيق حول الدقيق الفاسد بشرق دارفور

الوطن

البرهان: جهات سياسية تتواصل مع القوات المسلحة

لقاء حمدوك والمهدي يذيب “جليد الخلافات”

المهندس عبد الكافي :دموع أبي أحمد قطرات في بحيرة السد

قوى نداء السودان .. العودة إلى واجهة الأحداث

الخرطوم تحظر الافطارات الجماعية وصلاة التراويح بالمساجد وتنشئ نيابات لمخالفات كسر حظر التجوال

إيقاف الميادين واعتماد الية جديدة لتوزيع الغاز

السوداني

رئيس السيادي يبدي أسفه لمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية

البرهان: تلقينا تهديدات والمؤتمر الوطني يحاول زعزعة العلاقة بين القوات النظامية وإثارة الفتنة

البرهان: جهات سياسية تحاول التواصل مع منسوبي القوات المسلحة

مجلس الأمن يقر طلب السودان للحصول على دعم أممي

الأستاذان نبيل وسيف الدولة مع كورونا القوانين والقانونيين.

(39) إصابة جديدة و حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

عقار: بالإرادة والعزيمة سنعبر ونتجاوز الصعاب ونبني وطنا جديداً

ولاء البوشي: تلقيت تهديدات بالقتل والشرطي تعامل معي بشكل غير لائق

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النيل الدولية

البرهان: القوات المسلحة منحازة تماما لثورة الشعب

تسجيل (٣٩) حالة إصابة جديدة بكورونا تتضمن حالة وفاة

الدعم السريع تقبض (22) شخص ينتحلون صفتها

الشروق تعاود البث على القمر نايل سات

مواقيت جديدة لعمل محطات الوقود

حريق محطة كهربائية في الخرطوم يتسبب بإنقطاع التيار

السوداني الدولية

“حميدتي” يزور “موسى هلال” في معتقله

تاور: الحظر الصحي ليس عقابا وانما لحماية المواطن من كورونا القاتل

اردول يصدر قرارا بانهاء خدمة مشرف اسواق ولاية كسلا

الخرطوم جنوب .. ارتفاع جنوني لأسعار السلع الإستهلاكية

نبيل أديب: الركود الاقتصادي قد يولد احتجاجات في الشارع

العسيلات .. احتجاجات ومتاريس في نهار رمضان

ساعات عمل جديدة لمحطات الوقود

اليوم التالي

البرهان:جهات سياسية تتواصل مع القوات المسلحة

تسجيل ٣٩ إصابة جديدة بكورونا

المفتي يكشف معلومات جديدة حول مد إثيوبيا السودان بالكهرباء

اللجنة الاقتصادية العليا تعقد الاجتماع الثالث برئاسة حميدتي

البوشي تكشف تفاصيل ماحدث بينها وشرطي