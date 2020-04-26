وصول كميات كبيرة من الجازولين ميناء بورتسودان

الخليج 365 : أعلنت شركة “الفاخر” عن استيرادها كميات كبيرة من الجازولين وصلت ميناء بورتسودان وجاري تفريغها من البواخر حالياً. وكشف المدير العام للشركة عبد المنعم عبدالله في تصريح خاص لـلموقع أن الفاخر استوردت الجمعة باخرة جازولين تحمل (23000) طن من الجازولين تم تفريغها أمس (السبت) توطئة لترحيلها وتسليمها للمؤسسة السودانية للنفط التابعة لوزارة الطاقة والتعدين.

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