تشكيل لجنة لمعالجة مشاكل التعدين بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اصدر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول؛ عقب تسلمه لمهامه مباشرة قرارا بتشكيل لجنة لمواصلة الجهود القومية والولاية لحل المشكلة المتعلقة بمواقع التعدين بالولاية الشمالية وإزالة الاحتقان من خلال التواصل مع كافة الجهات ذات الصلة وذلك بعد اتصالات وحوارات مع الجهات المعنية ومتابعة مجريات احداث الولاية الشمالية عبر غرفة الطوارئ. واصدر قرارا اخر بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا التعدين بمحلية الردوم ولاية جنوب دارفور وايجاد الطريقة المثلى لحل مشكلة الاعتصام تمهيدا للنهوض بقطاع المعادن وتذليل كافة الصعاب لما يلعب هذا القطاع من دور في نهضة الاقتصاد السوداني وتعزيز مشاريع المسؤولية المجتمعية بمناطق الانتاج خدمة لانسانها وتضميدا لجراحات الماضي والتعافي منها تدريجيا. المادة السابقة مطاحن “سين” توقف البيع المباشر للمخابز..وحدوث ربكة من وكلاء التوزيع الجدد المقالة القادمة وصول كميات كبيرة من الجازولين ميناء بورتسودان

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