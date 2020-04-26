الفنانة ندى القلعة تتحول لداعية إسلامية وتنجح في إقناع فتاة باعتناق الإسلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انهالت الإشادات على المطربة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان القلعة في أول أيام شهر رمضان المعظم, وذلك بعد العمل العظيم الذي قامت به تجاه فتاة تسكن وتعمل معها بمنزلها تسببت في اعتناقها للإسلام. وبحسب رصد ومتابعة محرر كوش نيوز فقد بثت المطربة المعروفة فيديو مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهرت فيه وهي متحجبة مع الفتاة التي دخلت الإسلام على يدها. وقالت القلعة في الفيديو الذي تابعه المئات من محبيها ومعجبيها: (زهرة أسلمت على يدي والحمدلله ونطقت الشهادة بحمد الله). وكشفت ندى خلال حديثها الذي رصده محرر كوش نيوز عن تفاصيل إعتناق زهرة للدين الإسلامي وقالت: (وجدتني يوم أصلي وقالت لي ماما أنا عاوزة أخش الإسلام). وتابعت القلعة حديثها: (فقمت الحمدلله بعد ذلك بتوجيهها بالاغتسال ونطق الشهادة) وقد نطقتها زهرة مرة أخرى على الهواء أمام متابعي الفيديو المباشر والذي حصد مئات الإعجابات. وعبرت الفنانة الكبيرة في ختام حديثها عن سعادتها الكبيرة بسبب مساهمتها في إدخال الفتاة الإسلام, وقالت أنها تسعى في الأيام القادمات لتحفيظ زهرة سور القران من أجل أداء الصلوات.