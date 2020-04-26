لجنة الطوارئ الاقتصادية تصدر قرارات جديدة بخصوص الجمارك

الخليج 365 :

أعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان عن إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العهود السابقة، كما قررت إنشاء بورصة للذهب.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، قال عمر مانيس مقرر اللجنة إن قرار اللجنة إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية يستهدف زيادة الإيرادات.

وأشار مانيس إلى أن اللجنة أجازت اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة، وأكد توفير كافة احتياجات المواطنين من المواد البترولية ودقيق الخبز والسلع الغذائية الأساسية.

وأكد مانيس أن هذه السلع جرى توفير مخزونات منها لتكفي إلى ما بعد العيد (الفطر).

Advertisements

وتكونت اللجنة التي يرأسها عضو مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، في 12 أبريل/نيسان الجاري، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية بصورة فورية.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية، تتمثل بعض جوانبها في شح الجازولين والبنزين وغاز الطبخ ودقيق الخبز، حيث ينتظر السودانيون ساعات طويلة في طوابير للحصول على هذه السلع.

من جانبه، قال اللواء عمر عبدالماجد، المتحدث الرسمي باسم الشرطة، إن لجنة مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية للنقد الأجنبي التابعة للجنة الطوارئ الاقتصادية، بدأت في تنفيذ خطتها، وتمكنت من ضبط أعداد كبيرة من السلع الغذائية المدعومة حكومياً أثناء تهريبها خارج البلاد.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية نجحت في ضبط حركة النقد الأجنبي غير الشرعي، وفتحت بلاغات لكل المتعاملين خارج المصرفي، حيث ضبطت أكثر من نصف مليون دولار وعددا كبيرا من العملات الأخرى بحوزتهم.