مطاحن “سين” توقف البيع المباشر للمخابز..وحدوث ربكة من وكلاء التوزيع الجدد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوقفت مطاحن “سين” بيع نحو ٤ الف جوال دقيق للمخابز مباشرة تنفيذا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة.

وكشف عضو اللجنة التسييرية لإتحاد المخابز عصام عكاشة عن مشكلات كبيرة تواجه توزيع الدقيق.

وقال لـ(الراكوبة) ان وكلاء توزيع الدقيق الجدد بجهلون اماكن وجود المخابز مما أحدث ربكة كبيرة في التوزيع، وكشف عن إيقاف مطاحن سين البيع المباشر للمخابز مما تسبب في أضرار لأصحاب المخابز وتوقفها عن العمل، لافتا الي سعي الإتحاد لعقد إجتماع مع وزير الصناعة لتوضيح ان أصحاب المخابز لديهم عقود بيع مباشر مع المخابز وليس وزارة الصناعة.

وكشفت متابعات “الراكوبة” عن كميات الدقيق التي تم توزيعها بالخرطوم اليوم والبالغة ٣١٩٥٠ جوال .