شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال اللواء عمر عبدالماجد، المتحدث الرسمي باسم الشرطة، إن لجنة مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية للنقد الأجنبي التابعة للجنة الطوارئ الاقتصادية، بدأت في تنفيذ خطتها، وتمكنت من ضبط أعداد كبيرة من السلع الغذائية المدعومة حكومياً أثناء تهريبها خارج البلاد.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية نجحت في ضبط حركة النقد الأجنبي غير الشرعي، وفتحت بلاغات لكل المتعاملين خارج المصرفي، حيث ضبطت أكثر من نصف مليون دولار وعددا كبيرا من العملات الأخرى بحوزتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أكثر مـن نصف مليون دولار وعملات أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.