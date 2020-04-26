المعلمين تنفي استلام لجنة تسيير النقابة مستشفى المعلم

نفت لجنة المعلمين استلام لجنة تسيير النقابة مستشفى المعلم وقالت في بيان لها أمس روج أزلام النظام البائد لفرية تسليم لجنة المعلمين لمستشفى المعلم لوزارة الصحة ولاية الخرطوم بصورة نهائية وطلبوا من المعلمين بدون حياء الوقوف ضد الخطوة المزعومة، نحن في لجنة المعلمين يهمنا تمليك الحقائق للمعلمين أما أزلام النظام فسقوط سادتهم كاف للرد عليهم.

وأوضحت اللجنة انها اتصلت بإدارة الوبائيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بخصوص مستشفى المعلم لجعله موقع للحجر صحي.

وأكدت في ردها على الوزارة بانها لم تستلم المستشفى بعد ولكنها على استعداد للتعاون مع وزارة الصحة لمساعدتها في اداء دورها، بعد توضيح بعض الملاحظات والاستفسارات.

ونوهت للقاء الذي تم بين لجنة المعلمين ولجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام بإدارة الوبائيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، واردفت تم توضيح الموقف وتم الاتفاق على ان تستلم جهة فنية وبواسطة مراجع قانوني المستشفى على ان تسلمه للجنة التسيير عقب إنجلاء جائحة كورونا.

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وذكرت بحسب صحيفة الجريدة، اتضح ان مستشفى المعلم مغلق الآن بسبب وجود حالتين مؤكدتين بوباء كورونا فضلا عن وجود “٥٠” فرداً قيد الحجر الصحي بالمستشفى، وأوضحت لجنة المعلمين أن وزارة الصحة تحفظت على تعامل إدارة المستشفى مع الحالتين وستكون لجنة للتقصى ومحاسبة كل من تجاوز قرارات وتوجيهات وزارة الصحة وإدارة الطوارئ.

وصبت اللجنة جام غضبها على منسوبي النطام البائد وأردفت اما المندحرون فنقول لهم موقفكم الآن يوضح بجلاء أن ما يحرك بوصلتكم هو مطامعكم وحلمكم بالرجوع للسلطة مرة ٱخرى وما تقومون به الآن هو امتداد لزحفكم المشؤوم والذي سيتصدى له الشعب ويدحره كما دحر نظامكم المباد، اما ادعاؤكم وتدثركم بالخوف على مصالح العاملين بالتعليم فقد أظهركم كمن يرقص عارياً أمام الناس طلباً للثناء.وراهنت اللجنة على الشعب للخروج من المحنة الحالية أكثر قوة بفضل تماسك كل مكوناته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)