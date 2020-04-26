رئيس دائرة العلوم بمجمع الفقه يؤكد صحة صوم يوم السبت

التاريخ: 26-أبريل-2020
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اكد البروفسور علي الطاهر رئيس دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية بمجمع الفقه الإسلامى صحة صوم يوم السبت غرة رمضان. وأشار في بيان توضيحي من دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية بالمجمع أشار الى ان الاهلة ترى حسب مطالعها على سطح الأرض لذلك هناك مناطق في العالم يمكن أن يرى فيها الهلال واخرى يرى بتعثر واخرى بالعين المجردة.
لافتا بحسب صحيفة الجريدة، الى ان المجمع يستخدم الحساب اليقيني فى تحديد متى يهل الهلال وفي أي مطلع على الأرض وبأي زاوية على الأفق واي ارتفاع وبأي حجم أوسمك وكذلك يحدد المناطق التي تنعدم فيها الرؤية وهذا الحساب قطعي في دلالته لايختلف عليه ولا يختلف فيه أبدا فالرؤية البصرية هي الأصل في هذه العبادة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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