رابطة الاشتراكيين ترفض استغلال اوضاع (ميزات) الأطباء السيئة لتلميع الدعم السريع

كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن حدوث انقسام داخل ميز الأطباء عقب تقدم أحد الأطباء بطلب للدعم السريع لتقديم مساعدات عينية للميز لرمضان ، وانقسم الاطباء بين رافض لاستقبال المساعدات وآخر مؤيد لاستلامها وأضطر الأطباء للتصويت ورجحت كفة استلام المساعدات ووصفت الرابطة أوضاع ميزات الأطباء والطبببات بالسيئة والتي لاترقى للاستخدام الادمي.

وشددت الرابطة بحسب صحيفة الجريدة، على أن واقع التسوية السياسية ألقى بظلال على عملية التغيير الثوري التي ذهبت في اتجاه الحفاظ على هياكل الدولة القديمة، ووجود المؤسسات غير القانونية وتقنين وجودها قانونيا مثل الدعم السريع. ونوهت الى أن المصفوفة المعلنة مؤخرا ساهمت في إعلان الشراكة مع هذه المؤسسات في الدولة المدنية التي وصفها بالمتوهمة واردف البيان ظلت قوات الدعم السريع تحاول بشتى الوسائل وعبر مختلف المداخل إعادة طرح وجودها اجتماعيا وسياسيا لخلق القبول والقاعدة الاجتماعية لتغطية ما قامت به في دارفور و فض الاعتصام.

وحذرت الرابطة من أن استمرار ومواصلة هيكل وزارة الصحة الاتحادية والولائية في عهد الإنقاذ الذي كان يتماشى مع أيديولوجية الإنقاذ المتحللة من واجباتها ويتيح نهب الموارد سيؤدي إلي استمرار أزمة الميزات.

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ووصفت واقع ميزات الأطباء والطبيبات بأنه في غاية السوء، وتابع بيئة الميزات غير صالحة للسكن الادمي على الإطلاق، مع غياب تام للصيانات الدورية، وعدم وجود دعم واضح للاعاشة بعد أن رفعت وزارة الصحة الاتحادية والولائية يدها من الميزات والت هذه المسئولية من الاتحادية الى الولائية ومن ثم إلى إدارات المستشفيات واخيرا وتحديدا ميز الخرطوم الى ما يسمى باتحاد الأطباء في ظل النظام البائد.

وأعلنت رابطة الاطباء تم استخدام وضع الأطباء بالميزات لتلميع الدعم السريع ومحاولات طرحها كمؤسسات مقبولة سياسيا واجتماعيا، ورفضت لجوء الأطباء للحلول السهلة.

وطالبت وزارة الصحة الاتحادية والولائية، ولجنة التسيير للقيام بواجباتها في صيانة الميزات، ودعم الاعاشة بشكل ثابت عبر ميزانية محددة وثابتة.

وشددت على ضرورة ان تصبح مسؤلية الميزات ضمن مسؤليات وزارة الصحة، بجانب مراجعة ميزات الطبيبات خاصة أنه مع ايلولة الميزات لادارات المستشفيات تم التخلص من معظم الميزات مما حدا بالطبيبات لتدبير سكنهن على حسابهن الخاص.

وتمسكت الرابطة لضرورة إعطاء تكوين نقابة أطباء السودان الديمقراطية المستقلة من السلطة التنفيذية تمام الإستقلال الأولوية القصوى حتي تقوم بانتزاع الحقوق النقابية والمطلبية لجماهير الاطباء وفي مقدمتها حق الاعاشة في ميزات تليق بكرامة الإنسان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)