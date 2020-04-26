الجيش الإيراني يزود وحداته القتالية بسلاح جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المساعد التنسيقي بالقوة البرية للجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، تحقيق زيادة بنسبة 50 % في القدرات التنقلية، وتزويد جمیع وحدات المخابرات القتالية لدى هذه القوة بالطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة “إرنا”، مساء اليوم السبت، عن العميد جهانشاهي، أن الجيش الإيراني حقق إنجازات ملحوظة على صعيد تعزيز القدرات التنقلية لدى قواته كافة لمواجهة التهديدات بالمستوى المطلوب.

وأكد جهانشاهي أنه تم تطوير الألوية الثقيلة الى وحدات وألوية قتالية، إضافة إلى وحدات المشاة والقوات الخاصة بالجيش التى تحولت إلى قوات خاصة للرد السريع.

وأشار العميد علي جهانشاهي إلى إنجاز عمليات صيانة وإعادة تأهيل وتطوير الوحدات القتالية المدرعة للجيش الإيراني، موضحا أن 90 بالمئة من الدبابات والمدرعات والآليات الميكانيكية الإيرانية خضعت لعمليات الصيانة والتطوير محليا وأصبحت جاهزة للخدمة.

وذكر المساعد التنسيقي بالقوة البرية للجيش الإيراني أن القوة البرية لقادرة على صيانة وتطوير جميع آلياته المدرعة، في وقت بلغت مستوى الاكتفاء الذاتي في إنتاج قطع الغيار المستخدمة لصيانة وإعادة تأهيل المروحيات أيضا.