كشف ملابسات إغلاق مستشفى الحصاحيصا وتفاصيل اصابات (كورونا) بالمحلية

كشفت منذر عبد القادر الضو اختصاصي الوبائيات والشؤون الصحية عن أسباب إغلاق طوارئ مستشفى الحصاحيصا وإغلاق كل المستشفى بعدها.

وقالت بحسب صحيفة السوداني الدولية إن أحد الأطباء حول مريضا مصابا بالسكري إلا أن الكوادر الطبية لاحظوا اعراض وباء كورونا على المريض (استمرار الكحة وضيق التنفس) فاستفسروه فاخبرهم أنه كان يعمل سائقا بالخرطوم فهاتفوا إدارة الوبائيات بوزارة الصحة بولاية الجزيرة والتي وجهتهم بإغلاق الطوارئ وتعقيمها وعزل المريض وعزل الكادر الطبي بالمستشفى بغرفة العزل واخضاعهم لفحص كوفيد ١٩ وابان الاختصاصي أن قوة نظامية وصلت إلى المستشفى لإسعاف أحد أفرادها كان مطعونا بآلة حادة إلا أن الطبيبة التي كانت تعمل بالمستشفى طلبت من القوة احضار اورنيك (8) للبدء في علاج المريض فما كان من أفراد القوة إلا وان انهالوا ضربا على الطبيبة الشئ الذي دفع المدير الطبي بالمستشفى للتوجيه بإغلاقها فورا في التاسعة من مساء السبت الماضي وبالتالي إخراج المريض من المستشفى موضحا أن المريض لم يهرب كما تردد. لكنه أكد أن المستشفى لم يزل مغلقا حتى السبت. وابان الاختصاصي أن التعدي على الطبيبة تم لغياب الشرطة وعدم توفير الحماية للكادر الطبي بالمستشفى.

وأوضح أن الكوادر الطبية عزلت المريض في قريته -احدى قرى الحلاوين منذ الساعة الواحدة من صباح الأحد الماضي ثم اكملت له الفحوصات التي أثبتت أن اصابته ب(كورونا) إيجابية فطلبت كوادر مستشفى الحصاحيصا من إدارة الوبائيات بوزارة الصحة بولاية الجزيرة نقل المريض ذاته والذي يعاني بجانب اصابته الايجابية من مرض السكر فطلب منهم المدير العام لوزارة الصحة بالولاية إمهالهم حتى تكتمل إجراءات ومتطلبات عزله وأوضح الضو أن ذلك دفع أهل قرية المريض التابع لقرى محلية الحصاحيصا للتشاجر مع كوادر مستشفى الحصاحيصا يوم الجمعة الماضي والذين حضروا لتعقيم وتوعية أسرة المريض والوقوف على الوضع الصحي بالقرية وان المواطنين طالبوهم بنقل المريض فورا وتوعدوهم بكسر زجاج عربة الإسعاف.

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اشار منذر إلى نقص المعدات للكشف عن كورونا بالحصاحيصا مشيرا إلى أن التي تم استجلالها من الوزارة بودمدني تكفي لمريضين فقط منبها إلى أن النواقص تمثلت في المعينات الفحصية (استمارة + لبس واقى وباﻻضافه ل Nasal swap ) واوضح أن إدارة ادارة الوبائيات الوﻻئية وعدت بتكملتها.

واشار مسوؤل الوبائيات بالحصاحيصا لوجود حالة اشتباه اخرى بقرية مجاورة لقرية المصاب بالمحلية وقال إنه تم عزلها قبل يومين بمركز العزل الوحيد وغير المؤهل بالولاية في ود مدني-على حد وصفه. مؤكدا انه تم وضع خطة حجر لكل الكادر الموجود بالطوارئ

في حجر منزلي باﻻضافه لاخطار العيادة التي تم تحويل الحالتين منها والكادر الذي يعمل بها و تعقيمها وتعقيم منزل المصابين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)