الغاء كافة الإعفاءات الجمركية وتأسيس بورصة للذهب

التاريخ: 26-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان عن إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العهود السابقة، كما قررت إنشاء بورصة للذهب. وبحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، قال عمر مانيس مقرر اللجنة إن قرار اللجنة إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية يستهدف زيادة الإيرادات. Advertisements وأشار مانيس إلى أن اللجنة أجازت اللائحة التنظيمية لأعمال اللجنة، وأكد توفير كافة احتياجات المواطنين من المواد البترولية ودقيق الخبز والسلع الغذائية الأساسية. وأكد مانيس أن هذه السلع جرى توفير مخزونات منها لتكفي إلى ما بعد العيد (الفطر). الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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