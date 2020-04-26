السيادى: الحظر الصحي في السودان ليس عقاباً

أكد عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية بروفسير صديق تاور ان الحظر الصحي المفروض حاليا ليس إجراءً عقابياً بحبس المواطنين في منازلهم انما لتوفير الظروف التي تمنع المواطن من تعريض نفسه لمخاطر وباء كورونا الفتاك ودعا المواطنين الى التعامل مع الاجراءات الصحية من زواية الهدف الاساسي وليس من زواية الحبس.

Advertisements

وقال تاور بحسب صحيفة الوطن، ان اجتماعهم المشترك اليوم مع الغرفة المركزية للطوارئ بولاية الخرطوم تم من خلاله الاطمئنان على تنفيذ موجهات اللجنة العليا للطوارئ الطبية والتحديات التي تواجه ولاية الخرطوم في تنفيذ مهام الوزارات المكلفة بتوفير الوقود والغاز والدقيق والسكر والتكدس في الطلمبات والمخابز والميادين واكد تاور ان هناك تحسن تدريجي في امدادات الوقود والغاز بوجود كميات كافية منه حسب إفادة وزارة الطاقة والتعدين بالاضافة الى زيادة كميات دقيق الخبز والبدء في ترحيل السكر المدعوم من الجنيد للخرطوم وكذلك البدء في توزيع الدعم الاجتماعي للشرائح المستهدفة بالاحياء الطرفية واقر تاور بوجود عقبات لكن هناك جهود مبذولة لتجاوزها خلال الايام القادمة.

هذا وكان الاجتماع قد استمع الى تقارير مفصلة من والي الخرطوم المكلف دكتور يوسف آدم الضي الذي دعا الي ضرورة تفعيل آليات التنسيق المشترك لمعالجة مشكلات تقديم الخدمات للمواطنين. فيما برزت خلال التقارير تطمينات مهمة ابرزها توفر دقيق الخبز اعتبارا من اليوم بنسبة ٩٨٪ وانسياب توزيع الغاز عبر الوكلاء كبديل عن الميادين لتفادي الزحام خلال شهر رمضان كما اكدت وزارة الطاقة وصول كميات من الوقود من الخارج لسد النقص وزيادة عدد المحطات العاملة من ١٧ الى ٧٠ محطة كما تم حل مشكلة الوقود للعاملين في الحقل الطبي بتخصيص محطة لهم فيما تم تجهيز (٥٧٠) سلة للفقراء بالاطراف بدأت عمليات توزيعها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)