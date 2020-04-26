شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تتحول لداعية إسلامية وتنجح في إقناع فتاة باعتناق الإسلام بعد تلقينها الشهادة على الهواء وتكشف المثير

انهالت الإشادات على المطربة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان القلعة في أول أيام شهر رمضان المعظم, وذلك بعد العمل العظيم الذي قامت به تجاه فتاة تسكن وتعمل معها بمنزلها تسببت في اعتناقها للإسلام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر أخبار الخليج 365 فقد بثت المطربة المعروفة فيديو مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهرت فيه وهي متحجبة مع الفتاة التي دخلت الإسلام على يدها.

وقالت القلعة في الفيديو الذي تابعه المئات من محبيها ومعجبيها: (زهرة أسلمت على يدي والحمدلله ونطقت الشهادة بحمد الله).

وكشفت ندى خلال حديثها الذي رصده محرر أخبار الخليج 365 عن تفاصيل إعتناق زهرة للدين الإسلامي وقالت: (وجدتني يوم أصلي وقالت لي ماما أنا عاوزة أخش الإسلام).

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وتابعت القلعة حديثها: (فقمت الحمدلله بعد ذلك بتوجيهها بالاغتسال ونطق الشهادة) وقد نطقتها زهرة مرة أخرى على الهواء أمام متابعي الفيديو المباشر والذي حصد مئات الإعجابات.

وعبرت الفنانة الكبيرة في ختام حديثها عن سعادتها الكبيرة بسبب مساهمتها في إدخال الفتاة الإسلام, وقالت أنها تسعى في الأيام القادمات لتحفيظ زهرة سور القران من أجل أداء الصلوات.

من جانبهم قدم رواد مواقع التواصل ومتابعي الفيديو الشكر الجزيل للقلعة على مبادرتها العظيمة وتمنوا لزهرة أن يثبتها الله على الدين الإسلامي الحق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)