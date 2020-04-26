بيان من الشرطة حول شكوى وزيرة الرياضة الشباب والرياضة “ولاء البوشي” بتعرضها لتجاوز من احد منسوبي الشرطة بأحد الإرتكازات

التاريخ: 26-أبريل-2020 فى : أخبار 55 مشاهدة أصدر المكتب الصحفي لشرطة السودان بياناً فجر الأحد، حول حادثة وزيرة الشباب والرياضة ” ولاء البوشي” مع أحد منسوبيها جاء كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

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بيان صحفي

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تقدمت وزيرة الشباب والرياضة الأستاذة / ولاء عصام البوشى

بشكوى لوزارة الداخلية عبر مجلس الوزراء الإنتقالى

حول تعرضها لتجاوز من احد منسوبي الشرطة بأحد الإرتكازات التى تنفذ إجراءات حظر التجول (الصحى) بولاية الخرطوم خلال يوم 24 أبريل ٢٠٢٠م .

تم تكليف ضابط شرطة للتقييم المبدئي والإحاطة بتفاصيل الشكوى ومن ثم أحيلت بطبيعة الحال للتحقيق حولها وفق الضوابط الادارية والقانونية المعلومة.

لم توجه السيدة الوزيرة أى إتهامات جنائية للشرطى ، كما راجت بعض الشائعات بوسائط التواصل الإجتماعى وإنحصرت الشكوى فى تأخيرها وحجزها بالموقع المحدد رغم أنها تحمل “تصريح مرور” مكتوب صادر من الجهات المختصة .

تؤكد رئاسة قوات الشرطة أن الواقعة ستجد التحقيق العادل بحياد وشفافية بما يستجلى الحقائق كاملة والإلتزام الصارم بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون وتنفيذ المعالجات الإدارية اللازمة، وتجدد التزامها بتقييم وترقية الأداء المهنى بصورة مستمرة بما يحقق الأهداف.

والله الموفق.

المكتب الصحفي للشرطة

٢٦ ابريل ٢٠٢٠م اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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