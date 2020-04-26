عاجل.. مستجدات أزمة السودانيين العالقين بمصر

الأحد 26 أبريل 2020

عقدت اللجنة العليا للعالقين السودانيين بمصر، اجتماعها الثاني بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة برئاسة السفير خالد الشيخ ممثلا للحكومة السودانية.



وفي بداية الاجتماع قدمت لجنة العالقين، المذكرة التي طالب بها السفير وتمت تلاوتها للسفير وتسليمها له وعلى الفور قام بإرسالها للحكومة السودانية والتي وعدت بالرد عبر ممثلها في الزمن المحدد وهو يوم الاثنين القادم في الرابع من رمضان المبارك وسترد الحكومة السودانية للجنة عبر خطاب رسمي بموعد عودة العالقين.

وأكدت اللجنة أنها ستتوجه للسفارة في العاشرة صباح يوم الاثنين لاستلام رد الحكومة السودانية على مذكرتها التي لاتتضمن سوى تحديد موعد العودة للسودان والإجلاء الفوري للعالقين وفي حالة عدم رد واضح من السفارة السودانية والحكومة السودانية فإن اللجنة تبدأ اعتصامها من داخل السفارة وتناشد العالقين بضرورة التوجه للسفارة والجلوس أمامها حتى موعد السفر للسودان.

وتطرقت اللجنة لحرية التعبير للعالقين وعدم التعرض لهم من أي جهة، وإلا فان ذلك يعتبر تعديا على الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وفتحت اللجنة المكلفة خطوط مع كل الإعلام الحر المرئي والمسموع والقنوات الفضائية لتغطية الرد على مذكرة العالقين ونقل صورة عن مطالب العالقين.

فيما طالبت اللجنة المكلفة السفارة السودانية بتوفير سيارة لغرفة طوارئ الأطباء العالقين للوقوف على حالات المرضى بمايسمي بالحالات الباردة ورفع تقريرها عن أوضاع العالقين المرضي حتى نقف على ترتيبات الإجلاء ووضعهم الصحي.

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ووافقت السفارة على توفير سيارة للأطباء السودانين العالقين،كما كونت اللجنة غرفة من الاطباء للوقوف على الحالات الباردة والرد على استفسارات المرضى.

ورفضت اللجنة المعيشة التي تقدم للعالقين شكلا ومضمونا وطالبت بتغير وتنويع الوجبات على أن تتماشى مع الطبيعة السودانية وإنسان السودان، كما رفضت اللجنة مبلغ الـ 50 جنيها التي تقدم لبعض العالقين ولم تقدم للجميع وضرورة مضاعفة المبلغ في ظل الحوجة في الشهر الكريم، وطالبت اللجنة بتوفير الأدوية للمرضى دون تأخير وادانت إلاهمال المتعمد في عدم صرف بعض الأدوية.

كما طالبت اللجنة بالاهتمام بتوفير الرعاية الصحية للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة وتكفل الدولة بكل احتياجاتهم ومتابعتهم.

كذلك طالبت اللجنة بحل مشكلات السكن والمعيشة للذين لم يتسلموا اي معونات من السفارة السودانية حتى اليوم، وتوفير هذه الخدمات حتى موعد إجلاء العالقين.

وشددت اللجنة على إن يوم الاثنين يوم مفصلي في تاريخ عودة العالقين للسودان،مطالبة الجميع بالاستعداد للذهاب للسفارة بعد تسلم رد الحكومة السودانية على المذكرة.

وستعلن اللجنة بيان من داخل السفارة السودانية أما أن تعلن نهاية الازمة وحلها حلا نهائي والتوصل لحل يرضي العالقين أو دعوة العالقين بالتوجه للسفارة.

من جانبه أكد السفير السوداني انه في حال عدم رد الحكومة السودانية على المذكرة، فإنه تلتزم سفارة جمهورية السودان بفتح الطريق العالقين للوقوف أمام السفارة السودانية والتعبير عن الرأي في مساعيهم السلمية للعودة للسودان.