وكيلة الصحة: الملاريا مازالت تمثل أحد أكبر المشكلات الصحية في السودان

التزمت وكيل وزارة الصحة الإتحادية د. سارة عبدالعظيم بالقضاء على مرض الملاريا بجانب مكافحة فايروس كورونا المستجد، مؤكدة ان الكورونا لن تؤثر على استعدادهم للقضاء على الملاريا التي لا زالت تمثل واحدة من أكبر المشاكل الصحية في البلاد.

وحثت حسنين المواطنين على ضرورة الإلتزام بمكافحة الملاريا بجانب الإلتزام بالموجهات الصحية لمجابهة كورنا، مشيرة الى ان القضاء على الملاريا يبدأ بكل فرد.

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جاء ذلك فى كلمتها اليوم بـ(وكالة السودان للأنباء) بمناسبة اليوم العالمي للملاريا والذى يأتى هذا العام تحت شعار (القضاء على الملاريا يبدأ بي).

مؤكدة على استمرار الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية، مضيفة ان الملاريا تنتقل عبر الباعوض وتشكل عبئا للمواطنين وعلى الفئات الأكثر عرضة من الأطفال والنساء الحوامل واللاجئين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)